ضبط 4 طلاب بتهمة خرق الحظر.. ومصدر يرجح إخلاء سبيلهم حرصا على مستقبلهم

قالت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة، إن ضباط الشرطة المكلفين بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر تحرك المواطنين، بهدف الحفاظ على حياتهم في مواجهة فيروس كورونا، تمكنوا من ضبط 4 أشخاص لاتهامهم باختراق حظر تحرك المواطنين.

وأشار المصدر، إلى أن المتهمين من طلاب الجامعات، ومن المرجح أن يجري إخلاء سبيلهم حرصا على مستقبلهم.

ومن ناحية اخري قررت النيابة العامة بالقاهرة إخلاء سبيل 3 أشخاص متهمين بخرق حظر التجول، بعدما إلقت قوات الأمن القبض عليهم، خلال توقيت فرض حظر التجوال بمنطقة الشروق، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.