أسعار الخضروات اليوم الأحد 5 – 4 – 2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:01 ص | الأحد 05 أبريل 2020
تقدم "الوطن" خدمة يومية لقرائها عن أسعار الخضروات في الأسواق، وجاءت أسعار الخضروات، اليوم الأحد 5 أبريل الجاري كالتالي:
القلقاس
سجل سعر كيلو جرام القلقاس بـ13 جنيهًا.
الكوسة
وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة 2 إلى 5 جنيهات.
الفاصوليا
جاء سعر كيلوجرام الفاصوليا بـ15 جنيهًا.
الخيار
بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.
البصل
بلغ سعر البصل الأبيض 3.5 جنيه، والبصل الأحمر 10 جنيهات للكيلوجرام.
الطماطم
تراوح متوسط سعر كيلوجرام الطماطم بين 3.5 إلى 5 جنيهات.
الجزر
وصل سعر الجزر إلى 2.5 جنيه للكيلوجرام.
ورق العنب
بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 50 جنيهًا.
الفول الأخضر الحراتي
وصل سعر كيلوجرام الفول الحراتي إلى 4 جنيهات.
الليمون البلدي
تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي من 20 إلى 30 جنيها.
الفلفل
تراوح سعر كيلوجرام الفلفل بين 10 إلى 12 جنيهًا.
البطاطا
وصل سعر كيلوجرام البطاطا من 3 إلى 4 جنيهات.