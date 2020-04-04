عمرو موسى: ما حدث بمعهد الأورام أمر خطير.. ورد الفعل الحكومي "جيد"

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن رد الفعل الحكومي على ما حدث في معهد الأورام، كان سريعًا وجيدًا، حيث إن ما حدث في المعهد، واكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا، أمر خطير، وقد يحدث في مستشفيات أخرى كثيرة.

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المصري أفندي"، على شاشة "القاهرة والناس": "أرجو أن يكون رد الفعل الحكومي مش متعلق بعلاج ما حدث في معهد الأورام بس، لكن في كل المستشفيات يجب يشوفوا أية اللي جاري فيها وهل هناك مثل هذه الحالات تتكرر أم لا".

وكانت جامعة القاهرة، قررت اقتصار العيادات الخارجية بالمعهد القومي للأورام على الحالات العاجلة والطارئة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إدارة المعهد ما يلزم على الفور لضمان حماية الأطقم الطبية، والتأكد من ارتدائها كل مستلزمات الوقاية من العدوى، وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن.