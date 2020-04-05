الأزهر: صلاة تراويح رمضان في المنازل بسبب كورونا

في رده على سؤال لـ"الوطن"، عن كيفية أداء المسلمين صلاة التراويح في شهر رمضان، في ظلِّ تفشِّي وباء كورونا، وتعليق صلاة الجماعة والجمعة بالمساجد، واستمرار غلق المساجد لحين زوال وباء كورونا.

أجاب الدكتور أسامة الحديدي،‏ ‏مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قائلًا: نسأل الله عزّ جاههُ وتباركت أسماؤه السلامة لنا ولبلادنا والعالمين من هذا الوباء، وإنه من الواجب على الجميع‏، الاستجابة لتعليمات الدولة ومؤسساتها المعنية بمنع التجمعات، إذ هي سبب انتشار العدوى.

وفيما يخص صلاة التراويح قال: إذا كانت صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة وصلاة الجمعة تُصلى في البيوت في ظل انتشار وباء كورونا، فمن باب أولى أن تُصلى السنّة في المنازل، فتُصلى التراويح في المنازل، خاصّة مع استمرار غلق المساجد، بعد قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بوقف الجماعات والجمعة.

وأضاف أنه وفقًا لبيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المتعلق بهذا الشأن، وكذلك فتاوى مركز الأزهر العالمي للفتوى وتوصياته، وقرار وزارة الأوقاف المسؤولة عن المساجد، رفعًا للضرر لعموم قول الله سبحانه "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وقوله عزّ وجلّ "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا".

وأكد الحديدي، أنّ صلاة التراويح تُصلى في البيوت مثلما نصلي الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، والصلاة في المنزل نصليها جماعةً أو انفرادًا، بمعنى أن الوالد يؤمّ أولاده وزوجته لصلاة التراويح، فإذا صلى الرجل بزوجته جماعة، وقفت الزوجة خلفه، وإذا كان للرّجل ولد من الذكور وزوجة، صلى الولد عن يمينه، وصلت زوجته خلفه، وإذا كان للرجل أولاد ذكور وإناث وزوجة، صلّى الذكور خلفه في صف، وصلت الزوجة والبنات في صف آخر خلف الذكور.

ودعا مدير مركز اأزهر العالمي للفتوي اﻻلكترونية، إلى عدم تجمع أفراد العمارة أو أكثر من بيت للصلاة، فهذا يدخل في نطاق التجمعات، التي شدد على منعها أهل التّخصّص، وهم الأطباء والعلماء، حيث تعد هذه الدعوات، دعوات منكرة تضر بالأنفس، والحفاظ علي الأنفس من أسمى مقاصد الشريعة.

وأوضح الحديدي: ومعنى قولنا أن صلاة التراويح سنّة تُصلى بالمنزل ليس استهانة بقدرها وشأنها، وإنما للتسهيل على الناس، والمحافظة عليهم من الوباء المنتشر.

ونوصي النّاس بتقوي الله في أنفسهم وأهليهم، ويحفظوهم من الهلاك، فهذا الفيروس المعدي كورونا، عدو مجهول ووباء خفي، أعاذ الله البلاد والعباد من شرّه.

وأهاب الحديدي، بجميع أبناء الشعب المصري والأمة كافة، أن يبتعدوا عن مواطن الزحام، وأن يلتزموا إرشادات الوقاية التي تصدر عن الهيئات المختصة، رفعًا للضرر، وحفاظًا على الأنفس، وأن اتباع إرشادات الوقاية الصحية واجب شرعي، وأن مخالفتها أمرٌ محرم شرعًا، لما في المخالفة من تعريض النفس والغير، لمواطن الضرر والهلاك.

وأوضح أن إعمار المساجد والمحافظة على صلوات الجماعة في الظروف الطبيعية دين يثاب عليه المرء، وكذلك احترام قرار غلق المساجد وتعليق الجماعات بها وقت الوباء، دين يثاب عليه النّاس، ومخالفته إثم كبير، وإن وقعت الصلاة صحيحة، لما للتجمعات في هذه الآونة من خطورة قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالنفس، أو الغير، والشريعة قامت على على رفع الضرر وقطعه وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، وكذلك: درء المفسدة مُقدم على جلب المنفعة.