حظك اليوم الأحد 5-4-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

تتميز أنثى برج الدلو بأن روحها طفولية بريئة جدا، لا تستطيع الكره أو كتم حقد بداخلها، وتعامل من حولها بعفوية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على معاملات تجارية أو مهنية وتحسن التخطيط، تنظم نفقاتك وأفكارك وتراجع خطواتك بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تعبر عن مشاعرك وحلمك بالمستقبل بانطلاق وجرأة والقمر يساعدك اليوم على وضع خطط مستقبلية طويلة الأجل.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المذيع أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.