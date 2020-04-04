عاجل.. البيت الأبيض: اعتبار ولايتي ويسكونسن ونبراسكا منطقتي كوارث

أعلن البيت الأبيض، اعتبار ولايتي ويسكونسن، ونبراسكا منطقتي كوارث، حسبما أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس، أن ولايتي فرجينيا وتينيسي منطقتي كوارث كبرى، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وذكرت الرئاسة الأمريكية "البيت الأبيض"، أن ترامب أمر بتوفير المساعدات الفيدرالية في المناطق المتضررة في الولايتين من جراء تفشي كورونا المستجد الذي بدأ منذ العشرين من يناير الماضي وما زال مستمرا.

وبموجب هذا القرار ستتم تغطية التدابير الطارئة التي ستتخذ في المناطق المتضررة وكذلك لبعض المنظمات الخاصة غير الربحية في كل من فيرجينيا وتينيسي.