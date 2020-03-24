عاجل.. كورونا يضرب "البيت الأبيض" في أمريكا من جديد

أصيب مراسل صحفي بالبيت الأبيض بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عن رابطة مراسلي البيت الأبيض أمس.

ولم تكشف الرابطة عن اسم المراسل، ولا المؤسسة التي يعمل لحسابها مؤكدة أنها على اتصال بطبيب البيت الأبيض والمؤسسة الصحفية التي ينتمي إليها المراسل.

وقالت رابطة مراسلي البيت الأبيض في بيان لها "تم إبلاغنا بأن أحد زملائنا يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، وهذا الشخص زار البيت الأبيض في 9 و11 و16 و18 مارس وندعو كل الصحفيين الذين كانوا في البيت الأبيض في تلك الفترة إلى مراجعة التعليمات الخاصة بحماية الصحة والتشاور مع أطبائهم واتخاذ الإجراءات المناسبة".

وفي وقت سابق، أصيب أحد مساعدي نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت مصادر رسمية يوم الجمعة الماضية.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنشر قوات الحرس الوطني في ثلاث ولايات تعد الأكثر تضررا من تفشي وباء كورونا المستجد.

وستنشر القوات في ونيويورك وكاليفورنيا وواشنطن من أجل توصيل المساعدات الطبية وإقامة المراكز الطبية، بعدما ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في عموم البلاد إلى 471 وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 35244 شخصا حسبما ذكرت "bbc".