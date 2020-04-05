رئيس "الدراسات الاستراتيجية" يشرح البروتوكولات الـ3 للتعامل مع كورونا

قال العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن هناك 3 بروتوكولات للدولة المصرية، مازالت تتعامل بها مع فيروس كورونا، لافتا إلى أن الصين نجحت في عزل الفيروس، لكن عند وصولها لـ81 ألف إصابة، وأكتر من 3000 متوفى، لكن في الأخير عزلته، حتى يستمر لأسبوعين، وتسجيل صفر إصابة جديدة، يعد في هذه الحالة دخلت في مرحلة التعافي.

وأضاف راغب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحالة الثانية في أغلب دول العالم، وهو فكرة السيطرة على المصدر الرئيسي، ومنع الانتقال المجتمعي، يخرج من أحد المخالطين أو أحد العائدين إلى الانتقال ومصر بعيدة عن هذا.

وأوضح أن الحالة الثالثة، هي نظرية داروين، ومناعة القطيع ولا يوجد دولة في العالم مقتنعة بهذا، وأنه عند حسابها في أمريكا، وجدوا أن 47٪ من الأمريكان، أصيبوا بالمرض ويتوفى تقريبا بين مليون ونصف إلى 2 مليون أمريكي، وأن المشكلة ليست في عدد الوفيات، وهي في أن الجهاز الطبي في المستشفيات سيأتي وقت، ويتوقف عن استقبال الحالات، وأنه لا يوجد دولة مقتنعة بهذه النظرية.

وتابع، أن الطريقة التي تتعامل بها مصر ومعظم الدول، هي التي تقدم الدور الطبي المطلوب إلى حد كبير، وتحافظ على استمرار الحياة، مشيرا إلى أن الساعات التي تسمح فيها الدولة بالنزول، من المفترض عدم وجود الزيارات الاجتماعية، وأنه يجب اتخاذ إجراءات لحماية نفسك، وهي استخدام كمامات ومطهرات وترك مسافة بين بعضهم.