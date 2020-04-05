فايق: الحق في الحياة أقدس حقوق الإنسان وفي مقدمتها

أشاد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإجراءات التى تتخذها الحكومة من أجل سلامة المواطنين، وهو ما يصب فى صالح أقدس حقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة ، مؤكدا أهمية الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات التى تحددها الدولة ومؤسساتها المختلفة من أجل السلامة الصحية للمواطنين.

وأضاف "فايق" في تصريحات لـ"الوطن"، أن إهمال فرد يهدد الجميع، وأنه فى مثل هذه الظروف الصعبة التى تعيشها مصر ودول العالم، فإن الحفاظ على حقوق الإنسان يظل هو الهدف الذى نبتغيه جميعا، موضحا، أن الحقوق الاجتماعية كالحق في التعليم والصحة تتأتى في مقدمة حقوق الإنسان.