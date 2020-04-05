معتز عبدالفتاح: الدولة تعاملت مع كورونا بإنسانية أكثر من المواطنين

قال دكتور معتز عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية، إن الدولة أكثر إنسانية من المواطنين، في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز": "الخطر داهم، والوضع صعب والمرض سري، ولا يعلن عن نفسه ولا علاج له، والدولة تتعامل معنا في هذه اللحظة بإنسانية، وقد تفرض علينا ما لا نحب، ولكنها لن تقبل بأن تنتشر الحالات بشكل كبير".

وتابع: "الحمد لله ربنا مدينا قوات مسلحة عندها مصانع ومزارع، وبتدينا عدد مهول من الأكل والشرب والوجبات، الحمد لله القوات المسلحة درع واق لينا، وواحدة من مآسي الدول الأخرى الأكبر مننا، إن القطاع الخاص متكاسل عن مد يد العون للمجتمع".

وشدد، على ضرورة أن يساعد المجتمع المصري نفسه: "أرجوك متستهرش ومتستخفش، ممكن واحد صديقك المرض وأنت تنقله لحد تاني وتالت وعاشر، ويموت ناس في النص".