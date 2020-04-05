إصابة ممرض بمستشفيات الأزهر بكورونا.. والجامعة: لم يحضر منذ 25 مارس

أعلنت جامعة الأزهرأن أحد الممرضين ، لم يحضر إلى المستشفى منذ 25 مارس 2020، لخضوعه لعملية زراعة كلى بأحد المستشفيات الكبرى، وتم ابلاغ مستشفيلا الأزهر أنه قد تم حجزه ، لتبين إصابته بفيروس كورونا COVID_19 وتم تحويله لأحد مستشفيات العزل .

وأوضح المركز الإعلامي أنه تم على الفور تم عمل عزل لكل من سبق وخالط المريض، وتم خضوع الجميع لعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، وقد تم تسليم جميع مستشفيات جامعة الأزهر كل الأدوات الوقائية اللازمة لوقاية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كرونا.

وأكد البيان على أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ومن خلال لجنة إدارة الأزمات تتابع لحظة بلحظة وبالتنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية تطور الوضع، مشيرا إلى أن القرارات الصحية والوقائية ستأتي وفقاً لنتائج تحليل المخالطين، مع العلم أن جميع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر تقدم الرعاية الصحية الكاملة والواعية بإجراءات السلامة والوقاية لمرضى الطواريء والحالات الحرجة.

مشددًا على أن الإدارة تأخذ بعين الاعتبار سلامة الفريق الطبي وجميع الأطقم الطبية في المقام الأول حتى يتسنى لهم تقديم أكفأ وأعلى وأأمن خدمة صحية وعلاجية.وفي هذا الإطار وجه الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة وبالتعاون والمتابعة مع الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب، وجميع عمداء كليات الطب بنات وأسيوط ودمياط، ومديري المستشفيات، بأن تقوم المستشفيات الجامعية بعمل التحاليل الطبية اللازمة لجميع الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات جامعة الأزهر على نفقة الجامعة وكذلك كل ما يلزم من إجراءات صحية وعلاجية.