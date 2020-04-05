وزير الأوقاف: دورنا عمارة الدنيا بالدين وليس تخريبها باسم الدين

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن دور العلماء المخلصين والمؤمنين الموحدين، هو عمارة الدنيا بصحيح الدين، وفهم مقاصده السامية فهما مستنيرا، والحفاظ على النفس والمال والعرض والعقل، من منطلق صحيح الدين.

وأوضح في بيان له، أن دور جماعة الفتنة والضلال، تخريب العامر وهدم الدول، وتعريض الحرث والنسل والأنفس للهلاك باسم الدين، جهلًا أو متاجرة بعواطف بعض العامة.

وأشار إلى أن جماعة الفتنة والضلال، لا تعرف سوى الهدم والفساد والإفساد، كذلك بعض الجهلة الأدعياء، أصحاب العقول المتحجرة، الذين لا حظ لهم من العلم ولا الفقه ولا الفهم المستنير.