وزير التعليم العالي: نجري تحقيقا لمعرفة ما حدث داخل معهد الأورام

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، تفاصيل الإصابات بفيروس كورونا، داخل المعهد القومي للأمراض.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه يجري تحقيق للتعرف على الاجراءات التي جرى اتخاذها، منذ اكتشاف أول حالة منذ الأسبوع الماضي، وذلك عبر لجنة للتحقيق محايدة.

وأوضح عبدالغفار، أن احتمالات تعرض أفراد الطواقم الصحية للعدوى مرتفعة، في جميع أنحاء العالم مشددًا: "نحن لا نتحمل خسارة أي إنسان من المتخصصين العاملين في المرحلة الجاية، لأننا في عرض كل شخص موجود في مكانه، وممكن يكون عندنا أجهزة على أعلى مستوى، لكن عندنا نقص في الرعاية الصحية".

وأشار عبدالغفار، إلى أن اللجنة المكلفة بالتحقيق، تتكون من أساتذة متخصصين في مكافحة العدوى، ولجنة محايدة تمامًا.

وأكد عبدالغفار، أنه يهتم الآن، بالاطمئنان على الطواقم الطبية وأيضًا الاطمئنان على مرضى معهد الأورام، نظرًا لمناعتهم الضعيفة، نافيًا معرفته بمصدر العدوى الأساسي، الذي نقل العدوى لمعهد الأورام، مشيرًا إلى أن الممرض كان يعمل في مستشفى استقبل حالة ايجابية بكورونا، وأن المعهد استقبل طفل أخر مريض بالسرطان، ويعاني من التهاب رئوي، وأنهم لا يعرفوا سبب العدوى بالتحديد.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنهم يبحثوا عن مصدر العدوى للتتبع والترصد حول نقلهم الفيروس لغيرهم من عدمه، مؤكدًا على أن الأطباء والممرضين، ينتقلوا من المستشفيات الحكومية للمستشفيات الخاصة، مشددا على أن تقرير اللجنة سيُظهر المقصر وسيتم عقابه.

ولفت عبدالغفار، لإجراء الكشف على 72 شخص أمس، والكشف عن 413 شخص اليوم، على أن يجري الكشف عن 500 شخص غدًا، ليصل الإجمالي لقرابة 1000 شخص.