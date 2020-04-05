مدير المركز الثقافي الصيني: مصر بلدي الثاني وأعيش به منذ 27 عاما

قال شي يويه ون، الوزير المفوض للشؤون الثقافية بالسفارة الصينية بالقاهرة، ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، ومؤلف قصيدة في حب مصر باللغة الصينية، إنه يعتبر مصر بلده الثاني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc": "أنا دبلوماسي مقيم في مصر منذ سنوات، وهي ليست مكانا أعمل به، بل هي أيضا وطني الثاني، لأنني بدأت العمل في هذا البلد العظيم قبل 27 عاما".

وتابع: "لدي عاطفة عميقة تجاه هذا البلد، وهذه الأرض الخضراء، ومنذ تفشي الوباء، دعمت الحكومة المصرية والشعب المصري، وبعض أصدقائي الشعب الصيني، وبشكل شخصي، شاركت في كل أعمال إنارة العلم الصيني على المعالم المصرية الأثرية في قلعة صلاح الدين والأقصر وأسوان، وشعرت بحماسة مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري بالإضافة إلى ذلك كان يتصل بي الأصدقاء المصريين يوميا خلال فترة الغمة للتعبير عن دعمهم وتعاطفهم مع الصين".

واستطرد: "هذه اللمسات أثرت في داخلي لعمق العلاقات، لذلك كتبت هذه القصيدة للتعبير عن امتناني، الصادق للشعب المصري".