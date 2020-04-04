اقتصادي: ديكتاتورية الرقمنة والرقابة سر نجاح الصين في احتواء كورونا

قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن ما يجري خلال الوقت الراهن من انتشار فيروس كورونا المستجد هو نتاج الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وأضاف "دلاور" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حقائق وأسرار" والذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الحياة لن تتوقف بسبب أزمات وباء "كورونا" المستجد، موضحا أن هناك نظام عالمي جديد سيظهر ما سيؤدى إلى تغيير شكل العالم بحلول 2030 جوهريا، موضحا أن الأزمة الحالية للفيروس تعمل على إيجاد ذلك النظام الاقتصادي الجديد والمنتظر.

وأكد أن الإجراءات الاحترازية ضد الوباء قد أدت لإيجاد آثار اقتصادية للاقتصاد العالمي وهو النظام الجديد الذي يشهد تنافس تكنولوجي بين أمريكا والصين، مشيرا إلى أن الصين قد نجحت في احتواء وباء كورونا عبر الرقابة الشديدة التي انتهجتها الدولة على مواطنيها من خلال تكنولوجيا الرقمنة أو "ديكتاتورية الرقمنة" حتى أثبتت الصين قوتها التكنولوجية العالمية.