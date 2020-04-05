خالد أبو بكر يطالب النائب العام الكويتي بالتحقيق مع مطلقي البذاءات

تقدم خالد أبو بكر، ببلاغ على الهواء مباشرة، للنائب العام في دولة الكويت، ضد كل من يطلقون التفاهات والبذاءات الرخيصة مؤخرًا.

وأكد أبو بكر، إنه يتمنى من النائب العام الكويتي، تحريك هذا البلاغ، قائلا: "لحين أن أجيء للكويت وأتقدم بنفسى بالمستندات الرسمية، بأسماء معروفة، حتى وإن كانت نائبة بالبرلمان، أو بغل من البغال، أو مسماه على صفته".

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "أوجه هذا البلاغ للنائب العام في دولة الكويت، سبق لى أن ترافعت في المحاكم الجنائية في دولة الكويت عدة مرات، القضاء الكويتي راق ومحترم، وبه كثير من المصريين".

وأضاف: "يجوز لنا دائما أن نلجأ للنواب العموم في أي دولة من الدول، ورأيت أنه من واجبى، أن أتقدم ببلاغ للنائب العام مباشرة، إلى أن تنتهي الغمة، وتسمح الفرصة وأذهب بنفسى إلى مقر النيابة العامة بالكويت، وأتقدم بهذا البلاغ كتابيًا، وليس شفيهًا".

وأردف الإعلامي خالد أبو بكر:"البعض فى دولة الكويت يسيئون للكويت نفسها، وأنا أغار على الكويت وشعبها الجميل ورموزها الثقافية ومؤسساتها وتاريخها، وكل أصحابها وأهلها، ولكن أرى أن يكون بعض المارقين يتحدثون بصفات لا تمثل الشعب الكويتى، الذى تربطنا به مصاهرة وذكريات كبيرة ودم، ومن هنا أتوجه ببلاغ رسمي وأن يتم التحقيق جنائيًا مع كل هؤلاء بتهم من شأنها تكدير السلم والأمن العام في دولة الكويت نفسها، وتهم تتعلق بالأمن القومى للدولة".

وواصل: "يثيرون البلبلة مع شعوب شقيقة وصديقة بألفاظ وعبارات ومشاهد ليس لها أي غرض سوى اصطناع بطولة ذائفة، وكلى ثقة أن النائب العام بالكويت، سيتخذ إجراءات رادعة لكل هؤلاء الذين لا أعتقد أن الشعب الكويتى نفسه راضى عن أي تصرفاتهم".