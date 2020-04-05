محافظ الجيزة: فض أكثر من 100 سوق عشوائي لمواجهة كورونا

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن محافظة الجيزة من المحافطات الكبرى، التي يقطنها حوالي 10 ملايين مواطن، ويتردد عليها الكثيرين من المحافظات المجاورة، وظهرت بعض الممارسات غير المقبولة الفترة الماضية، لافتا إلى أن أهم الملفات التي توليها المحافظة رعاية، هي الشوارع والأسواق العشوائية، وجرى التعامل معها.

وأضاف راشد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن مع أزمة فيروس كورونا، جرى إزالة أسواق عديدة على مستوى المحافظة، تصل لـ100 سوق، موضحا أن سوق المنشية جرى فضه أمس، ووزارة الداخلية سترسل 3 عربات غدا للأهالي، وعربات وزارة الزراعة، تأتي يوميا للسوق لتلبية احتياجات المواطنين.

وتابع راشد، أنه يجري متابعة تطبيق قرار الحظر بشكل لحظي، ونسب الالتزام جيدة جدا، كاشفا وجود كسر بماسورة بجامعة الدول العربية، ويجري حل المشكلة نهائيا.

وشدد راشد، على أنه يجري التعقيم والتطهير على مستوى المحافظة، بالقرى والمراكز وكل أماكن التجمعات، مؤكدا على أن الموقف التمويني للمحافظة على مايرام، لتكفي مدة تزيد عن 3 أشهر، وتوجيهات القيادة السياسية، تشدد على توافر كل السلع.

واستكمل راشد، أن صرف المعاشات جرى التخطيط له، والتنسيق مع رئيس هيئة البريد والمراكز والأحياء، وتم تخصيص 134 مدرسة، للصرف بها، وجرى إعدادها لاستقبال المواطنين بها، والأمور تمشي على مايرام.