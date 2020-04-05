رئيس قناة السويس: الإيرادات منذ يناير حتى الآن لم تتأثر بكورونا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات قناة السويس منذ يناير حتى الآن، لم تتأثر بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث إن الهيئة، أجرت بعض التخفيضات خلال الفترة الماضية، من أجل تحفيز السفن على العبور من قناة السويس.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أن الخصومات والتخفيضات، كانت كبيرة للغاية، قد تصل أحيانًا لـ75%، موضحًا أن قناة السويس بتلك التخفيضات، لا تّخسر بل تُحقق مكاسب 25%.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن الهيئة، شاركت بتطهر أحدى القرى، وتعقيمها بالكامل بمعدات الهيئة، وكذلك تخصيص وجبات غذائية لـ185 أسرة يقطنون بها، وذلك بعدما عّلمت الهيئة، بوجود حالتي إصابة بكورونا، في تلك القرية القريبة منها، موضحًا أنه الهيئة يقع على عاقتها مسؤولية مجتمعية تجاه أبناء الوطن.