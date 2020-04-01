نقابة هيئة قناة السويس تشارك في تطهير شوارع بورسعيد لمواجهة كورونا

شاركت نقابة العاملين بهيئة قناة السويس اليوم، في تطهير وتعقيم شوارع أحياء بورسعيد ضد فيروس كورونا المستجد، ضمن مبادرة النقابة وإيمانا من دورها فى المسؤولية المجتمعية للهيئة تجاه أبناء المحافظة.

وقال محمد الشريف، وكيل اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس، وصاحب المبادرة إنها تقام برعاية الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واستهدفت مختلف الشوارع فى بورسعيد وبورفؤاد بالتنسيق مع رؤساء الأحياء للمساهمة فى الإجراءات الاحترازية والوقائيه لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن إدارات الهيئة شاركت بكل معداتها والمواد الخاصة بالتعقيم في تطهير الشوارع تحت إشراف اللواء سماح قنديل مستشار الفريق لتأمين المجرى الملاحي واللواء مدحت مرجان، والعميد محمد أبواليزيد، والعميد سامح درويش من تأمين المجري، والمهندس محمد عبده رئيس حي بورفؤاد، والمهندس إيهاب أبوالنصر مدير إدارة الخدمات، والمهندس أحمد جابر، والمهندس عادل شبراوي مدير إدارة الترسانات، والمهندس أشرف البياع رئيس ترسانة بورسعيد ومرفق إطفاء الترسانة، وقسم الآلات والمواسير، ومن الأمن الصناعى المهندسين، أشرف دره، ومحمد السيد، وحازم الكتبي،والدكتور مهندس رشيد عوض رئيس المخزن العام، و المهندس محمد هشام جبر رئيس أشغال بورسعيد، والدكتور كمال النحاس، ومهندسين عمروالبدري، ومحمد زغلول بإدارة الأشغال. وطالب "الشريف" أهالي بورسعيد بعدم النزول إلى الشارع إلا في الضرورة لسهولة القضاء على الفيروس خاصة وإنه ينتهى خلال أسبوعين إذا لم يجد أجسام بشرية يدخل إليها.