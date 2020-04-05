"حميات إمبابة": الطبيب الماهر يستطيع معرفة مصاب كورونا بسماعة صدر

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن المستشفى يضع خطة محكمة لمنع انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر داخل المستشفى، خلال عمليات الفرز، حيث يجري توسيع دائرة الاشتباه والكشف بحرفية، من خلال أطباء مهرة.

وأضاف الجارحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أنه يتردد أكثر من 1500 شخص يوميًا على مستشفى حميات إمبابة، من أجل الكشف والتحليل، من بين هؤلاء الأشخاص، من يّشك في إصابته فيروس كورونا، والآخرين يأتون للكشف الطبي الطبيعي عليهم، مؤكدًا أن عملية الفرز مع الأعداد الكبيرة، تتم طبقا بروتوكول داخل المستشفى.

وأشار نائب مدير مستشفى حميات إمبابه، إلى أنه قد يطرأ علينا حالة لشخص مصاب بكورونا، ولكن لا تظهر عليه أعراض الإصابة، ولكن مهارة الطبيب تفرق كثيرا، من خلال فحص المشتبه بإصابته بالفيروس، فمن السهل معرفة المصاب بكورونا، من خلال وضع السماعة على الصدر وسؤال المريض بعض الأسئلة، والأعراض التي قد تتفق مع انتقال الفيروس إليه.