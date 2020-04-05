عودة الكهرباء لـ3 مراكز والمنطقة الصناعية بالمنيا بعد انقطاعها إثر عطل

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ملوي في جنوب المنيا، عودة التيار الكهربائي لجميع قرى المركز، وأجزاء من مدينتي أبوقرقاص وديرمواس، بعد انقطاع دام لنحو ساعة، بسبب إنفجار بمحول رئيسي، أدي لحدوث عطل بسبب هبوط.

وذكر بيان صادر عن الوحدة المحلية، أن سبب صوت الإنفجار، الذي حدث في تونا الجبل بغرب مدينة ملوي، هو حدوث إنهيار breakdown لمحول التيار الخاص بمحول القدرة رقم 5 بقدرة 125 ميجا فولت أمبير، جهد 220/66 كيلو فولت بمحطة غرب ملوي، ما أدي إلى انقطاع التيار عن المحطات الأدنى التي يجري تغذيتها.

وأضاف البيان، أن ذلك تسبب في انقطاع التيار عن قرى مركز ملوي، وجزء من المدينة ومدينتي ديرمواس وأبو قرقاص، والمنطقة الصناعية بمدينة المنيا، وجرى إصلاح العطل، وعاد التيار الكهربائي.