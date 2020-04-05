مروان خوري: "هيدي مش غنية" رسالة تقدير لأطقم التمريض والأطباء والأمن

أطلق الفنان اللبناني مروان خوري، رسالة شكر وتقدير للأطباء والصليب الأحمر، وقوات الأمن اللبنانية، على مجهوداتهم فى التصدى لتفشى وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى لبنان، من خلال أغنيته الجديدة "هيدي مش غنية"، التى أطلقها عبر قنواته الرسمية وصفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح خوري لـ"الوطن"، أن الأغنية جرى تسجيلها خلال 24 ساعة، طيلة جلوسه فى الحجر المنزلي، الذى أقامه لنفسه بين منزله والاستوديو القريب لمنزله، حيث كتب ولحن الأغنية، ثم عقد جلسات عمله مع شقيقه داني خوري، من أجل توزيعها موسيقيا.

وأشار خوري، إلى أنه عقب الانتهاء من توزيعها، أعطاها لصديقتهم فالنتينا خوند، التي أجرت المونتاج للأغنية، لكي تخرج رسالة الشكر فى أفضل صورة.

اختتم خوري حديثه قائلا: "كما أطلقنا عليها، هي ليست أغنية، بل هي رسالة شكر قصيرة مننا، تجاه هؤلاء الأبطال الذين يضحوا بأنفسهم تجاهنا".