بالصور.. نجاح أول عملية ولادة قيصرية لمريضة كورونا بمستشفى الغردقة العام

نجح جنود "الجيش الأبيض"، في الساعات الأولى من صباح اليوم، في إجراء أول عملية ولادة قيصرية، لسيدة مريضة بفيروس كورونا، وذلك بمستشفى الغردقة العام، تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

أثبت أطباء مصر، أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، عندما قرر الدكتور رضا النجار استشارى أمراض النساء والتوليد، إجراء عملية ولادة قيصرية، لإحدى مرضى فيروس كورونا بمستشفى الغردقة العام قسم الفندقي، وذلك بالتنسيق الكامل بين الأجهزة المختصة.

من جانبه قال الدكتور رضا النجار، في تصريح لـ"الوطن"، لم أتردد لحظة واحدة بالقيام بواجبى المهني تجاه الإنسانية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، واتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية، فى إتخاذ إجراءات الحماية والوقاية.

وأضاف "النجار"، الحمدلله الحالة بصحة جيدة، والجنين فى حالة مستقرة، مشيرا إلى أنه لم يتردد ولو للحظة، فى اتخاذ قرار إجراء عملية ولادة لمريضة كورونا، قائلاً: "أنا قمت بواجبى المهنى والإنساني".