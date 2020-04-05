"من غيركم كنا هنعمل إيه؟".. نهال عنبر توجه رسالة لـ"الجيش الأبيض"

وجهت الفنانة نهال عنبر، رسالة شكر وتقدير للأطقم الطبية المصرية "الجيش المصري الأبيض"، نظرًا لوقوفهم في الصفوف الأمامية، لمجابهة فيروس كورونا، "كوفيد 19"، وذلك خلال مقطع فيديو، نشرته على صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام".

وقالت عنبر، في رسالتها: "أنا بشكر جيش مصر الأبيض، في كل أنحاء الجمهورية، والمجهود الكبير اللي بيعملوه، خصوصا مستشفى صدر العباسية، الحقيقة من غيركم مكناش عارفين هنعمل إيه، لمجهوداتكم كلها، كل الجيش الأبيض من دكاترة أو ممرضين، ومساعدين وتمرجية".

وتابعت: "كل من يقف ويخدم أي مريض محتاج، أو أي حد بيعمل أي مجهود عشان يشفي مريض، بجد بشكركم، ومن غيركم مكناش عارفين هنعمل إيه، تسلم إيديكوا، ربنا يحميكم ويرجعكم بيوتكم بألف سلامه".