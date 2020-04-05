روجينا تشكر السيسي على إدارته أزمة كورونا: رئيس عظيم لدولة كبيرة

نشرت الفنانة روجينا، علم مصر على صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام"، موجه رسالة شكر واعتزاز للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإدارته الحكيمة للأزمة، التي تمر بها مصر والعالم أجمع، والمتمثلة في انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت "روجينا"، خلال تعليقها على علم مصر: "شكرا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إدارة الأزمة التي تمر بها البلاد، رئيس عظيم لدولة كبيرة وعظيمة، وهى مصر دايما فخورة كل الفخر ببلدي، لأنها بلد عظيمة في أصعب الظروف".

وتشارك الفنانة روجينا في مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.