بـ"جهاز قياس الحرارة".. غادة عبد الرازق مع مجاميع حارة "سلطانة المعز"

تنتقل الفنانة غادة عبد الرازق، اليوم، إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، لتصوير عدد من مشاهد مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، وذلك بعد انتهائها من تصوير عدد من المشاهد داخل ستوديو المغربي خلال الأيام الماضية.

وعلمت "الوطن" أن هذه المشاهد تدور في إطار الحارة الشعبية، بحكم تجسيد غادة لدور بائعة كبدة داخل حارة المعز، حيث يتردد عليها أهل الحارة للشراء منها، استعد المنتج ممدوح شاهين لهذه التجمعات بشراء جهاز قياس درجات الحرارة لإجراء كشف بسيط على المجاميع للتأكد من سلامتهم.

ويشارك في بطولة "سلطانة المعز" دينا، محمود عبد المغني، مي الغيطي، طاهرة، وكوكبة من النجوم، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير.