الصحة: متوسط إقامة مريض كورونا في المستشفيات 8 أيام

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنّ اللجنة تجتمع يوميا لمتابعة سير العمل في بروتوكول العلاج الذي تسير عليه الوزارة، مرتين، الأولى في الصباح الباكر، والثانية بعد صدور بيان الوزارة.

وأضاف حسني، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّنا ما زلنا في مرحلة الخطر، مطالبا الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

وأوضح أنّه قبل وصول الفيروس لمصر، نظرنا لتجارب الدول التي سبقتنا في هذه الأزمة، وتابعنا أسباب نجاح أو فشل بعض الدول، ووجدنا أنّ الصين من أكثر الدول التي نجحت في محاصرة الفيروس، وتحقيق نسب شفاء عالية، واتخاذ إجراءات احترازية صارمة، سوء حظر تجوال أو عزل مدن كاملة، عكس أمريكا التي تأخرت كثيرا في اتخاذ إجراءاتها الاحترازية، لهذا سجلت أعداد كبيرة من المصابين على مدار اليوم.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: "لن نتحدث الآن عن نسب الشفاء، أو الأعداد التي تتحول يوميا من إيجابي لسلبي، ونجاح البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة الآن، لكننا سننتظر حتى انتهاء الأزمة، للحديث عن إنجازات الوزارة ونجاحها في السيطرة على الفيروس.

ولفت إلى أنّ مصر من أكثر الدول التي تتحول النتائج فيها من إيجابي إلى سلبي، وأنّ متوسط الإقامة لكل مريض هي 8 أيام فقط من دخوله المستشفي، إذ يجرى الفحص الأول بعد 5 أيام من دخول المريض المستشفى، وبعد 48 ساعة أخرى يتم إجراء تحليل آخر، للتأكد من أنّ النتيجة أصبحت سلبية، وإذا كان المريض لا يعاني من أي أمراض إكلينيكية، يخرج من المستشفي وننصحه بعزل نفسه في المنزل 14 يوما على الأقل.