تامر وجيه: جهاز جديد للكشف السريع عن فيروس كورونا في 5 دقائق فقط

قال المهندس تامر وجيه، رجل الأعمال، إن هناك أجهزة للكشف السريع عن إصابات فيروس كورونا.

وأضاف وجيه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن هذا الجهاز موجود في 8 دول، وأن هذه الدول لديها ضغط كبير لإنتاج هذه الأجهزة، مشيرًا إلى أنه أحضر هذه الأجهزة، وجرى تجربتها وأثبتت نجاحها.

وأوضح أن جهاز الكاشف السريع، يمكنه الكشف عن فيروس كورونا في 5 دقائق فقط، مشيرًا إلى أن الشركات الكبيرة كثيفة العمالة، يمكنها استخدامه للكشف عن عمالها، لافتًا إلى أن الكشف الواحد، تصل تكلفته لـ250 جنيه، وبدرجة دقة تصل لـ90%.