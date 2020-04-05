تجديد حبس المتهم بقتل ابنته لخروجها دون استئذان بالسويس 15 يوما

قررت النيابة العامة بالسويس، تجديد حبس المتهم بسبب مقتل ابنته 15 يوما على ذمة التحقيقات، إثر خروجها من المنزل دون استئذان والديها، وتغيبها وعودتها في وقت متأخر.

وقام الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على الفتاة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتسلمت أسرة الفتاة جثتها وصرحت النيابة بدفن الجثة.

كان اللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قسم شرطة فيصل، يفيد بمصرع فتاة على يد والدها بمحل إقامتهما في مدينة الحرية، وانتقل فريق من رجال المباحث لموقع الحادث، وذكرت الأم لرجال الشرطة أن زوجها قتل ابنتها أثناء توبيخها على فعلها وغيابها المتكرر عن المنزل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها "ف.ع" 20 سنة، كانت دائمة الشجار مع والدتها، لرفض الأم خروج ابنتها دون استئذان والعودة في أوقات متأخرة.

وقال الأب المتهم الذي سلم نفسه للشرطة أنه كان خارج المنزل، وعند عودته فوجئ بشجار بين زوجته وابنته، لعودة الأخيرة متأخرة من الخارج، ومغادرتها المنزل دون إذن والدتها.

وأضاف في التحقيقات، أنه لم يشعر بنفسه إلا وهو يمسك ابنته ويده على رقبتها، ويصيح فيها ويوبخها على سلوكها الخاطئ ولم يدر بنفسه وهي تلفظ أنفاسها بين يديه، وأجرى الأب إعادة تمثيل للجريمة داخل المنزل، بعد اعترافه تفصيليا بالواقعة.