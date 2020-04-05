"زراعة البحيرة" تستعد لموسم القمح بحماية الشون والصوامع من كورونا

أعلنت مديرية الزراعة بالبحيرة، عن استعدادتها لاستقبال موسم حصاد القمح بالمحافظة هذا العام، وذلك عبر إجراءات استثنائية وجادة بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة أن المحصول هذا العام يبشر بالخير رغم الظروف الجوية التى تعرضت لها البلاد خلال شهر مارس الماضي.

وقال المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه تم زراعة مساحة 386 ألف و705 فدانًا على مستوى الائتمان والإصلاح والاستصلاح هذا العام، بزيادة 31 ألف و46 فدانًا عن الموسم الماضى، وجرى التوجيه بضرورة توفير آلات الحصاد بإدارات الميكنة الزراعية، مع ضرورة توجيه المزارعين من خلال المرشدين الزراعيين بالإدارات الزراعية بالمراكز بأهمية الحصاد الآلي للمحصول، لما له من تأثير كبير فى تقليل الفاقد أثناء عمليات الحصاد.

وأضاف، أن تلك الإجراءات تساهم فى زيادة انتاجية المحصول وعائد المزارع المالي، إضافة إلى توفير الوقت والجهد، كما وجه بضرورة تقدير العينات بالاشتراك مع المنطقة الإحصائية للوقوف على متوسط الإنتاجية الفعلية للفدان.

وأشار المهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة، إلى إنه سيتم تطهير وتعقيم شون وصوامع استقبال القمح، وأوضح أن بيان الشون والصوامع لمحافظة البحيرة عن موسم توريد الأقماح المحلية موسم 2020، موزعة على المراكز بدائرة المحافظة وفقًا للمساحة المنزرعة والسعة التخزينية أسوة بالعام الماضى لما حققه من نجاح.