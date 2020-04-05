سعر الدولار اليوم الأحد 5-4-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط سعر الدولار وفق آخر تعاملات وردت البوم الأحد 5 أبريل الحالي، في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار بنك عودة نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.