إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

شنت الوحدة المحلية لمركز أبو حمص بالبحيرة، حملة موسعة لإزالة التعديات الموجودة على الأراضى الزراعية، بالتنسيق مع ديوان محافظة البحيرة وشرطة المرافق.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز أبو حمص، عن إزالة 8 حالات تعدِ بقرى بركة غطاس ودمسنا وجواد حسني والنخلة البحرية، على إجمالي مساحة 1650مترًا مربعًا، عبارة عن سملات وقواعد خرسانية وردم حفر، وتم تسليم الموقع للجهات المختصة.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا، للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.