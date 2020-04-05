طلب إحاطة عاجل للحكومة لتوفير جهاز مسح ذري لمعهد الأورام في أسوان

وجه النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب عن كوم أمبو بأسوان، طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور مطصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن عدم وجود جهاز مسح ذري بمعهد الأورام في أسوان، ما أدى إلى ذهاب المرضى إلى المحافظات الأخرى في معاناة شديدة ويتحملون مشقة السفر والمصروفات الزائدة.

وأكد درويش أن الدولة تسعى لتخفيف الآلام عن المرضى، وتوفير العلاج اللازم لهم وليس تحميلهم أعباء ومعاناة وهو ما يتطلب سرعة التحرك وتدبير جهاز مسح ذري للمعهد، مطالبا بسرعة توفير جهاز مسح ذري لمعهد الأورام في أسوان؛ لتخفيف العبء عن كاهل المرضى.