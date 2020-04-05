أبطال مستشفى العزل ببلطيم: نحن في مهمة وطنية وسنخدم وطننا لآخر نفس

عبر أطباء محافظة كفر الشيخ، المقيمين بمستشفى العزل بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، عن سعادتهم بالمشاركة في المهمة الوطنية التي أوكلت لهم لاستقبال حالات العزل بالمستشفى عقب تدريبهم تدريبا مكثفا على كيفية التعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، مؤكدين على فخرهم بالمشاركة في هذه المهمة الوطنية.

وقال عمرو السنطاوي، طبيب باطنة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، وأحد المشاركين في المهمة، إنه فخور بمشاركته وثقة عميد كلية الطب به وبزملائه، مضيفا أنهم حملوا على عاتقهم مهمة وطنية جديدة لخدمة البلد في هذا الظرف الاستثنائي: "بكل فخر وحب بنشارك في مواجهة هذا الوباء اللعين لآخر نفس، تدربنا على كيفية التعامل مع مرضى كورونا، وبنعتبر أنفسا في مهمة قومية ووطنية لا تقل عما يقوم به أبطالنا في الجيش والشرطة، وسنخرج منتصرين من هذه الحرب وسأكتسب قدرات جديدة وثقة أكثر وواثق إني سأكتسب مهارات قيادية بسبب التعامل مع فريق لدية القدرة على اتخاذ القرار".

وأضاف الدكتور محمد إبراهيم الشعراوي، طبيب رعاية مركزة، إن المشاركة في هذه المهمة، فرصة مناسبة لرد جزء من الجميل للوطن "عازمون على تقديم صورة مشرفة لمصر، نريد فقط دعوات ودعم المخلصين"، مؤكدا أن "أهمية العمل التطوعي تكون في التكامل ودعم جهود الجهات في مكافحة هذا المرض"، وأكد الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، أن تدريب الفريقين الطبيين جاء وفقاً للخطة الموضوعة للمستشفيات الجامعية، للاشتراك مع وزارة الصحة والمستشفيات المختلفة لمستشفيات العزل الجديدة التي سيتم افتتاحها قريبًا، ومن ضمن هذه الخطة فتح مستشفى بلطيم كمستشفى عزل لحالات فيروس كورونا المستجد، وأنه شدد على ضرورة توخي الحذر والحيطة وإتباع إرشادات الوقاية الطبية والإجراءات الاحترازية، بعد توفيرها من قبل وزارة الصحة.

كما أوضح الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية الطب وأحد المشاركين في إعداد الفرق الطبية، أنه جرى تدريب الأطباء كل في تخصصه وأن فريقا طبيا آخر يتم تدريبه لاستكمال المهمة، حيث جرى تدريبه للتعامل مع جميع الحالات، مشيرا إلى أنه بعد مرور أول 14 يوما، سيقضي هذا الفريق الطبي 14 يوما أخرى بالعزل المنزلي للاطمئنان عليهم.

وثمنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدور الذي يقوم به الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بالقطاع الصحي، وببطولة المقيمين بمستشفى العزل وبدور نقابة الأطباء بقيادة الدكتور عمرو أبو سمرة، كما ثمنت دور المشاركة المجتمعية ومبادرة "محافظة آمنة" لتوفير المستلزمات لهؤلاء الأطباء جنباً لجنب مع وزارة الصحة، قائلة "أطباؤنا أبطال".

وضم وفد الأطباء من كلية طب كفر الشيخ كل من "ولاء مختار عيد العزير، أحمد محمد إبراهيم زكريا، مريم صلاح عبد الرحمن زغلول، محمود عبد الله محمد الكرداوي، محمد سعيد محمد رضوان، محمد خالد محمد عبد العال، محمود سعيد عبد الهادي، عمرو أحمد محمد السيد السنطاوي، محمد إبراهيم محمد بسيونى المصري، مؤمن محمود إبراهيم سعدون، هيثم مصباح أحمد فودة، عمرو محمد إبراهيم طعيمة»، ومن مديرية الصحة كل من "وفاء سعيد حسين، عبد المنعم حسن عبد العظيم ، محمد نصر الدين الزيات، محمد خميس محمد ، أحمد رجب سليمان ، محمد صابر متولى، أحمد فتحى بسطويسى، هشام على البهججى، محمود فيوض، أحمد سعيد الدسوقى، أحمد محمد عبد الهادى، أحمد محمود الغايش".

كما استعد مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، ورجاله، من خلال تجهيز أحدث سيارات نقل المصابين ذاتية التعقيم، والتي يديرها أطقم مدربة، تتعامل مع فريق الطب الوقائي بالمحافظة، بحرفية عالية، حتى تصل بأي حالة إيجابية إلى مستشفى الحجر الصحي ببلطيم، ليقوم الفريق الطبي بالمستشفى ببدء العلاج على الفور.

وخصصت وزارة الصحة جزءا من مستشفى بلطيم المركزي ليكون لعزل الحالات المُصابة بفيروس كورونا، فيما أكد مصدر استقبال المستشفى لأكثر من 40 حالة مشتبه بإصابتهم من المحافظات المجاورة .

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه شكل غرفة العمليات الطارئة لمتابعة المرور على الصيدليات والتأكد من توفير جميع المستلزمات والمطهرات والعلاج دون استغلال للمواطنين، وكذا المرور على جميع المستشفيات والعيادات الخاصة للتأكد من تطبيق أقصى درجات الوقاية وطرق مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية، فضلًا عن التفتيش المفاجئ على جميع شركات بيع المستلزمات الطبية والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار واستغلال الظروف الراهنة للمستهلك.