صور.. "مهندسي كفر الشيخ" تتبرع بجهاز تنفس صناعي للمستشفى العام

تبرعت نقابة المهندسين بكفر الشيخ، رئاسة المهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين، بجهاز تنفس صناعي لوحدة العزل بمستشفى كفر الشيخ العام، وذلك بعد موافقة المجلس، حيث جرى التبرع من صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية التابع لها، وذلك في إطار دورها الوطني والمجتمعي وإيماناً منها بالدور المهم الذي يجب أن تلعبه منظمات المجتمع المدني تجاه قضايا الوطن.

وقال المهندس محمد ربيع، أمين عام النقابة، إن الدكتور لطفي عبدالسميع، مدير المستشفى، والمهندس هاني عبده مريد مدير الإدارة الهندسية، والدكتور منصور الشرايحي مدير العنايات بالمحافظة، استقبلوا وفد النقابة، مضيفاً أن النقابة أصرت على التبرع بأحدث أجهزة التنفس الصناعي الذي يحتوي على جميع أنماط التنفس المطلوبة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد ويحتوي على lung recruitment الذي يساعد الطبيب في العلاج ويعطي نتائج أسرع في الشفاء من الطرق العادية وهو مزود شاشة كبيرة لعرض جميع قراءات الجهاز التنفسي، ما يتيح للدكتور متابعة الحالة لحظة بلحظة، متمنين الصحة والسلامة لجميع أهالينا.