صور.. عودة العمل بجمارك الإسكندرية بعد إصابة مستخلص بكورونا وعزل 9

استمرت حركة العمل الطبيعية بالمركز المطور للجمارك بميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، وذلك بعد إخلاء المبني أمس لتطهيره وتعقيمه، عقب إعلان مصلحة الجمارك عن إصابة مستخلص بفيروس كورونا وعزل 9 آخرين تعاملوا معه داخل المكتب المطور بالميناء.

وقال بيان صادر من ميناء الإسكندرية، إن خطة الميناء تشمل تطهير وتعقيم المباني والساحات والشاحنات والسفن والبضائع وسيارات ركوب العاملين، إضافة إلى إدارة الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري.

وأضاف البيان أن التطهير وتعقيم هذه الأماكن يتم يومياً على مدار الساعة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إدارة الجمارك بالإسكندرية، في بيان، أمس، إصابة أحد المستخلصين بالمركز المطور بفيروس كورونا.

وأضاف البيان، أنه جرى تعقيم مبنى المركز المطور بالإسكندرية، وعزل 9 من الموظفين الذين تعاملوا مع المصاب، وإبلاغهم بعزل أنفسهم في منازلهم، وعدم الذهاب للعمل لمدة 14 يومًا، وإبلاغ وزارة الصحة عن طريق الخط الساخن لإجراء التحاليل اللازمة والخضوع للحجر الصحي.