5 مليارات جنيه لترفيق 13 مجمعا صناعيا في 2020/2021

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا عن مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، فيما يخص قطاع الصناعة والمستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ أهم المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة في خطة العام المالي 2020/2021، تتضمن إتاحة 5 مليارات جنيه، لتمويل ترفيق المناطق الصناعية لـ13 مجمعا صناعيا بعدد من المحافظات.

وأكدت السعيد أنّ الأزمة الحالية تفرض علينا عددًا من التحديات، لكنها تسهم في الوقت ذاته في تقديم قدر كبير من الفرص، تتمثل أبرزها في توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة.

وعن المستهدفات التنموية لقطاع الصناعة في الخطة، أوضحت السعيد أنّ أهم الملفات في قطاع الصناعة تتمثل في تعميق التصنيع المحلي، تحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، إذ من المستهدف أن تبلغ عدد الرخص المصدرة في إطار قانون تبسيط اجراءات التراخيص الصناعية 15 ألف رخصة في خطة العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ8 آلاف في خطة العام 2018/2019.

وأضافت أنّ متوسط عدد فرص العمل المباشرة المستهدف توفيرها بالمجمعات يبلغ 5332 فرصة في 2020/2021.

وتابعت السعيد الحديث عن أهم ملفات قطاع الصناعة، والتي تتضمن كذلك تطوير منظومة التدريب الصناعي، موضحة أنّه من المستهدف أن يبلغ عدد الطلاب المستفيدين من التدريب الصناعي 36.5 ألف متدرب في العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ34 ألف متدرب في 2018/2019.

ولفتت السعيد إلى ملفات تحسين جودة وتنافسية القطاع الصناعي، تعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، باعتبارها من أبرز ملفات قطاع الصناعة التي يتم التركيز عليها والعمل على تحقيق مستهدفات جيدة بها للعام المالي المقبل.

وعن المستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطة 20/2021، أشارت السعيد إلى أنّه من المستهدف تحقيق 300 ألف مشروع ممول في 2020/2021، و410 آلاف فرصة عمل يتم توفيرها.

وتابعت أنّه من المستهدف أن يصل حجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في العام المالي 2020 /2021 إلى 6.4 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أنّ المجمعات الصناعية الـ13 التي سيتم ترفيق المناطق الصناعية بها، تتضمن عرب العوامر بمحافظة أسيوط، مرغم بمحافظة الاسكندرية، البغدادي بمحافظة الأقصر، كفر الدوار بمحافظة البحيرة، المحلة بمحافظة الغربية، الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، المطاهرة بمحافظة المنيا، بياض العرب بمحافظة بني سويف، غرب جرجا بمحافظة سوهاج، جنينة وشباك بمحافظة أسوان.