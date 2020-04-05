"المهندسين" تخاطب اتحاد مقاولي البناء للالتزام بإجراءات مواجهة كورونا

خاطب المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لطلب التأكيد على شركات المقاولات للالتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة عن نقابة المهندسين والاتحاد، بالتزامن مع استئناف العمل في المواقع.

كما طالب ضاحي، بحسب بيان للنقابة، الاتحاد بترشيح أحد أعضاء مجلس إدارته لتفعيل البند السابع من التوصيات المتفق عليها بين الطرفين، للمشاركة مع لجنة إدارة الأزمة المُشلكة بنقابة المهندسين المصرية، لحين انتهاء المخاطر والآثار المترتبة جراء فيروس كورونا.

ولفت نقيب المهندسين في خطابه، إلى أنّه طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1947، وبالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والجهات المعنية بالدولة، سيتم تنشيط الضبطية القضائية لمتابعة المواقع العاملة بالمحافظات، للاطمئنان على التزام الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة وقف انتشار فيروس كورونا، لاتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حرصا على حماية المهندسين والعمل، وكل يد تعمل في هذه الفترة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لدعم وبناء الدولة المصرية.

يذكر أنّ نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام، عقدت اجتماعا مع اتحاد مقاولي التشييد والبناء، بتاريخ 25 مارس 2020، وتم الاتفاق على عدد من التوصيات لمواجهة فيروس كورونا.