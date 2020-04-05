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صور.. فحص موظفي هيئة الكتاب قبل بدء العمل للحد من انتشار كورونا

كتب:

إلهام زيدان
12:23 م | الأحد 05 أبريل 2020
الهيئة المصرية العامة للكتاب

الهيئة المصرية العامة للكتاب

بدأت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، فحص وقياس درجة حرارة الموظفين قبل بدء العمل، وتوعية العاملين بشكل دوري بنصائح وإجراءات وزارة الصحة، كإجراء وقائى للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم نقل للعدوى للعاملين في الهيئة.

وكانت الهيئة أعلنت من قبل أنّ دخول العاملين سيكون عبر البوابة الرئيسية في كورنيش النيل فقط، وغلق جميع الأبواب الأخرى، كما بدأت الهيئة حملة تعقيم وتطهير شاملة ودورية لمكاتبها الإدارية وطرقاتها ومطابعها ومخازنها، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.