نائبة: المصلحة العامة تقتضي استمرار عقد جلسات البرلمان

جددت داليا يوسف عضو مجلس النواب، طلبها بعودة الجلسات واللجان البرلمانية للانعقاد بنظام الكونفرانس، في ضوء التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقالت يوسف، لـ"الوطن"، إنّها تواصلت مع عدد من النواب ببرلمانات العالم للتعرف على آليات استمرار العمل التشريعي بهذه الدول، في ضوء تداعيات كورونا، وتبيّن استمرارهم بالعمل من خلال استخدام التقنيات الحديثة لعقد الاجتماعات مثل الكونفرانس وأنظمة أخرى.

وأشارت يوسف إلى أنّ عددا من النواب في الكونجرس الأمريكي، أكدوا أنّ استمرار عملهم ساهم في التواصل مع شركات عالمية لتوفير الكمامات الطبية للشعب الأمريكي، ومتابعة الاوضاع الاقتصادية للدولة .

وشددت "يوسف "على إن المصلحة العامة والالتزام بدور مجلس النواب، يتطلب عدم تعطيل جلساته، لا سيما في ظل توقعات عالمية باستمرار الأزمة لفترة طويلة.

وأوضحت أنّ اللجان البرلمانية ستبدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد للدولة 2020/2021 عقب الانتهاء منها خلال فترة الـ90 يوما، ما يستلزم إيجاد طريقة آمنة للمناقشة، وكذلك الحال فيما يتعلق بقوانين الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 2021.

وطالبت النائبة بإحالة مقترحها الخاص بعقد الجلسات واللجان البرلمانية بنظام الفيديو كونفرانس، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشته والبت في دستوريته، لتحقيق المصلحة العامة واستمرار دور البرلمان في مساندة القيادة السياسية والدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا.