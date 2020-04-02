عضو مجلس النواب: لدينا المقومات الأساسية لصناعة الأجهزة الطبية.. بشرط

أكدت الدكتورة شرين فرج، أستاذ الهندسة الطبية، وعضو مجلس النواب، أن صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية في مصر، تحتاج لاستراتيجية وخطط كبيرة وواضحة، وأن يتم وضعها من خلال متخصصين في هذه الصناعة الحيوية.

وأضافت "فرج"، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، "إننا لدينا بالفعل المقومات الأولية للدخول في صناعة الأجهزة الطبية، خاصة في مصانع الإنتاج الحربي، وبعض خطوط الإنتاج في المصانع الكبرى، حيث يمكن استغلال أي من خطوط الإنتاج، لإعادة إنتاج أجهزة التنفس الصناعي، ولكن هذا يجب أن يأتي بعد إنشاء هيئة للمواصفات القياسية، لوضع المعايير التي سيتم من خلالها إنتاج هذه الأجهزة حسب معايير الجودة العالمية، وأيضاً إنشاء معامل قياسية للتأكد من صلاحية هذه الأجهزة، وكل هذه الخطوات تحتاج إلى وقت، لهذا يجب أن يتم وضع الخطوط الأولى لها من الآن.

وتابعت أستاذة الهندسة الطبية، قائلة إن هيئة الغذاء الأمريكية قد وضعت ثلاث مراحل لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي، وتأتي المرحلة الثالثة منهم هي الأهم، نظرا لأن هذه الأجهزة يتعلق بها حياة الإنسان، لهذا تصبح صناعتها دقيقة جدا، كما أنها تندرج في عدة درجات ميكانيكية وفنية معقدة وهي المرتبطة بصناعة (السوفت وير) الخاص بها"، مشيرة إلى أن كل هذا يمكن أن يتم الآن خاصة مع وجود إدارة سياسية تعمل على تحقيق هذا، وذلك ما أكدت عليه اجتماعات القيادة السياسية في الأيام الاخيرة.

وأكدت عضو البرلمان المصري، أن البرلمان أيضا عليه دور أساسي في وضع التشريعات الخاصة، حتى يصبح لدينا متخصصون في الأجهزة الطبية، من حيث تسجيلها، وإدارتها، والمقاييس الخاصة بها حسب المعايير العالمية.