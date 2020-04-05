خطة النواب تؤجل اجتماعات مناقشة الموازنة

كشف الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تأجيل اجتماعات اللجنة لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة 2020/2021، التي كانت مقررة الثلاثاء، للحفاظ على صحة المشاركين في الاجتماع من النواب وأعضاء الحكومة، حرصا على العاملين في المجلس والمحررين البرلمانيين، بسبب حساسية الأسبوع الحالي الذي الذي تمر به مصر في مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف عيسى أنّ السبب الثاني أنّه لا توجد عجلة في مناقشات الموازنة، إذ اعطى الدستور البرلمان 90 يوما لمناقشة الموازنة حتى نهاية يونيو المقبل، وحتى تنكشف الغمة الحالية، موضحا أنّ التأجيل لن يؤثر على مناقشات الموازنة.

وكان البرلمان وافق بداية الأسبوع الحالي على عقد 9 اجتماعات على مدى 3 أيام، لمناقشة الموازنة بحضور وزيري المالية والتخطيط وممثلي الحكومة.