الكنيسة الكلدانية تتبرع بربع مليون جنيه لـ"تحيا مصر" لمواجهة كورونا

أعلنت رئاسة الكنيسة الكلدانية في مصر استمرار غلق الكنائس إلى إشعار آخر، في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مستثنية من ذلك يوم الأحد، حيث يتم فتح الكنيسة لمدة ساعتين للصلاة الفردية والاعتراف والمناولة.

كما أعلنت الكنيسة، التبرع بربع مليون جنيه، لصالح صندوق تحيا مصر لدعم الدولة والشعب.

وقررت الكنيسة في بيان لها، حمل توقيع الأب بولس ساتي، المدير البطريركي للكنيسة في مصر، تعليق جميع القداديس والصلوات الجماعية في فترة أسبوع الآلام وعيد القيامة وشم النسيم، واستمرار إيقاف جميع الأنشطة الكنسية، كما اعتذرت عن عدم استقبال المهنئين في أعياد القيامة، مقدمة لهم الشكر وذلك بسبب غلق الكنائس وإلغاء الاحتفالات الجماعية.