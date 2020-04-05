تعليم كفر الشيخ: 20 ألف طالب أولى ثانوى أدوا الامتحان التجريبي

أدى 20 ألفا و443 طالبا وطالبة من الصف الأول الثانوي، الامتحان التجريبي من منازلهم، اليوم، ضمن المحافظات الست التي يؤدي الطلاب الامتحانات صباح اليوم الأحد، وهي "القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر"، وتتوالى الامتحانات ببقية المحافظات في أداء الطلاب الامتحان في عصر نفس اليوم.

وترأست الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، غرفة العمليات بالمديرية، بحضور الدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، ووائل الحداد، مدير مركز التطوير، وهاني حمدان، مسئول أوفيس 365.

وتابعت وكيل الوزارة، شكاوى الطلاب والتي تمثلت في الخروج من المنصة، قبل الانتهاء من أداء الامتحان، حيث تواصلت مع المسئولين بالوزارة لحل المشكلة.

وعلى جانب آخر تم توزيع أسئلة المشروعات على طلاب الخط العربي لـ 57 طالبا وطالبة بمنازلهم، في 7 مدارس تابعة لـ 7 إدارات تعليمية، على أن يتم تسلم تلك المشروعات من الطلاب بعد الانتهاء منها بعد 14 يوماً ليتم إرسالها للوزارة.

يذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاستها، بجانب 13 غرفة فرعية في 13 إدارة تعليمية لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي، وذلك للتواصل بين الطلاب وبين غرف العمليات للتعرف على شكاوى الطلاب والطالبات، للتواصل مع الوزارة لحلها.