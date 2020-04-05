"إمسك مخالف".. زحام المواطنين في سوق الأحد بشبرا الخيمة

استجابة لحملة جريدة "الوطن"، للإبلاغ عن مخالفي قرار غلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية، تحت عنوان "إمسك مخالف"، أرسل القراء، مخالفات ارتكبها البعض، والتي تعرض حياة المواطنين للخطر، كما يلي:

أرسل أحد قراء "الوطن"، صورا أظهرت زحاما بسوق الأحد الأسبوعي بالشارع الجديد بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

الهدف من "أمسك مخالف":

تهدف الحملة، إلى رصد وكشف مستغلي الظروف الراهنة ممن يرفعوا أسعار بعض السلع الغذائية أو الصحية، أو تخزينها بهدف الربح غير المشروع.

وتدعو "الوطن"، قراءها للمشاركة في الحملة، برصد تلك المخالفات، وإرسال صور أو فيديوهات عبر رقم "واتس آب" الخاص بـ"الوطن" (01129888992)، أو من خلال رسائل صفحة الجريدة الرسمية على "فيس بوك" عبر الرابط (https://www.facebook.com/ElWatanNews).