توفى أحدهم ويعمل سائق تاكسي.. إصابة 4 مصريين بكورونا في أمريكا

كشفت مصادر بالجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن وفاة المواطن المصري الثاني لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر، إن المواطن المصري يدعى مجدي عبدالجيد، ويعمل سائق تاكسي في مدينة نيويورك التي تحولت إلى منطقة كوارث مع تفشي الفيروس القاتل بها.

كان المواطن ملتزما بإجراءات الحظر، لكنه اضطر للخروج للعمل لكي يرسل الاحتياجات المعيشية لأسرته في مصر، لكنه أصيب بالفيروس وتوفي بعد اكتشاف إصابته بـ5 أيام.

ولفتت المصادر إلى أن السائق المصري كان يعيش معه 3 مصريين آخرين والثلاثة أصيبوا بالفيروس، وسيدفن المتوفى بمعرفة السلطات الأمريكية.