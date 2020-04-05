الكل بيشارك.. أبناء "النور" للمكفوفين يساهمون في تعقيم شوارع قنا

إيمانا منهم بدورهم في تحمل المسؤولية في مواجهة الأزمات التي تواجه المجتمع، شكل أعضاء جمعية النور للمكفوفين بمحافظة قنا، من ضعاف السمع والصم والبكم، فريقا منهم للقيام بأعمال التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا في شوارع ومدن المحافظة، فتم تجهيز المعدات اللازمة لهم، بالتنسيق مع كشافة ومرشدات قنا للبدء في أعمال الرش والتعقيم.

وتقول نجاح ياسين، مديرة جمعية النور للمكفوفين بقنا، "الأزمة التي تمر بها بلادنا تستوجب تكاتف كل فئات الشعب مع جهود الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا"، مؤكدة أن أصحاب الهمم من ذوات الإعاقة السمعية والحركية ليس جديدًا عليهم المشاركة في أعمال تطوعية لخدمة البلد، فقد شاركوا بجدارة في أعمال تطوع خلال عاصفة التنين التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية".