فودة: فترة الحجر الصحي للعاملين بالسياحة لم تنته في 4 فنادق بشرم الشيخ

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن فترة الحجر الصحي للعاملين في القطاع السياحي والمقررة بـ14 يومًا، لم تنته بأربعة فنادق بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى السماح فقط لمن انتهت مدة الحجر الصحي لهم بمغادرة المحافظة لمن يرغب منهم في ذلك.

وأكد المحافظ اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال رش وتعقيم جميع شوارع المدن، والمنشآت الحكومية الخدمية، والحدائق العامة يوميًا، إضافة إلى تعقيم وتطهير المنشآت السياحية كل 3 ساعات تقريبًا.

ووجه محافظ جنوب سيناء بتكثيف الحملات الأمنية للحد من تجمعات المواطنين في المؤسسات الحكومية الخدمية، ومتابعة غلق الشواطئ والتزام أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات بكافة التعليمات الصحية، ومدى تنفيذهم لقرار الغلق، إضافة إلى دوريات تجوب الأحياء السكنية، بجميع المدن خلال ساعات الحظر.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بالتزام جميع المواطنين، وأصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي، بكافة التعليمات، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار الفيروس.

وكان محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، قد قرر السماح بمغادرة العاملين بالسياحة إلى أماكن إقامتهم بمحافظاتهم، طبقًا لرغباتهم بعد قضاء فترة الحجر الصحي، بالتنسيق بين محافظة جنوب سيناء، والجهات الأمنية، ومديرية الصحة، وغرفة المنشآت الفندقية بالمحافظة، بداية من أمس السبت.

وأعلنت مديرية صحة جنوب سيناء، عدم إصابة أي من العاملين بالقطاع السياحي ممن خضعوا للحجر الصحي بفيروس كورونا، وجاءت نتائج تحليل "PCR" سلبية للجميع.