استعدادا للصيف.. محافظ أسوان يتفقد توسعات محطة مياه الشرب بجبل شيشة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم مشروع توسعات محطة مياه جبل شيشة، استعدادًا لفصل الصيف، ولضمان تدفق مياه الشرب للمناطق السكنية المختلفة، خاصة الواقعة على مرتفعات جبلية.

وقام المحافظ بتدشين السيارات والمعدات الجديدة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تضم 3 سيارات كبرى بمدمج ثلاثي، لشفط الرواسب وتطهير وتسليك الشبكات والخطوط، وأيضًا سيارة الورشة الكاملة المتنقلة للطوارىء، وذلك بتكلفة إجمالية تصل لـ20 مليون جنيه، لتنضم هذه المعدات لأسطول الشركة بإجمالى 25 سيارة ومعدة.

وأكد "عطية"، أنه يجرى العمل بخطة طموحة لإحلال وتجديد محطات وشبكات وخطوط البنية التحتية فى مختلف مدن وقرى المحافظة، منها مشروعات تتبع الهيئة القومية بإجمالى اعتمادات 522 مليون جنيه، علاوة على قيام الشركة القابضة بإحلال وتجديد محطات وروافع وخطوط طرد صرف صحى ومياه شرب.

وناشد "عطية" أهالي المحافظة بضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات التى وضعتها الدولة للحماية من انتشار الفيروس، بالحد من التجمعات والاختلاط، وعدم الخروج من المنازل إلا فى الضرورة القصوى.

وكشف المحافظ عن تم تخصيص 4 أتوبيسات من مشروع النقل الداخلي، للقيام بنقل الركاب القادمين عبر قطارات السكك الحديدية إلى أماكن إقامتهم، وخاصة القطارات التى تصل بعد بدء فترة الحظر، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لضمان توصيل المواطنين لمنازلهم وتخفيف المعاناة ومشقة الانتقال عن كاهلهم.