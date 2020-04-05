"التنمية المحلية": تلقينا 30 ألف شكوى.. ورصدنا 164 مخالفة لمطاعم

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنّ مبادرة صوتك مسموع تلقت 1447 رسالة خاصة بمكافحة فيروس كورونا، على مستوى المجالات المختلفة المتعلقة بمواجهة الفيروس، كالمقاهي والمساجد والأفراح، ومتضرري العمالة اليومية.

وأضاف خلال اتصال ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم، أنّ المبادرة تلقت منذ تدشينها وحتى الأسبوع الأخير نحو 128 ألف رسالة، بينها 30 ألف شكوى تم حل 29 ألف منها، وتركزت على القمامة يليها الإشغالات ثم مخالفات البناء، ويأتي في المركز الأخير الفساد بنسبة 2.9%.

وأشار إلى أنّ هناك التزاما من المواطنين في المحافظات بقواعد حظر التجوال بسبب فيروس كورونا، فالسمة العامة هي الانضباط، منوها برصد 164 مخالفة لمطاعم من آلاف المطاعم الموجودة في مصر، وهي حالات فردية.

وأكد أنّ الوزير وجّه المحافظين بالحفاظ على الأراضي تم التي استردادها خلال الـ 15 موجة التي نفذتها الدولة لاسترداد الأراضي، موضحا أنّ أي مواطن يواجه مشكلة أو مخالفة يتواصل معهم عبر خدمة واتس آب على الرقم 01150606783.